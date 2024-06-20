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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

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    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    4 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    4 комментария
    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня

    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак

    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на него и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

    Коментарии (25)
    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Коментарии (10)
    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Режим санкций Совбеза ООН против КНДР, запущенный США, должен быть пересмотрен, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», – передает его слова ТАСС.

    Глава российского государства добавил, что постоянно воспроизводимые Западом пропагандистские штампы уже не могут замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

    Кроме того, подчеркнул Путин, Россия категорически отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за ухудшение обстановки в мире.

    «КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», – сказал президент.

    Он добавил, что «Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности».

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян между Россией и Северной Кореей был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    19 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Северная Корея в ходе российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поставили под документом свои подписи.

    Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

    В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.

    Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

    Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.

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    19 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту России Владимиру Путину устроили в КНДР роскошный прием, а сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет головной болью для Запада, так на визит главы Российского государства в Северную Корею отреагировали мировые СМИ.

    «Ради президента Путина по-настоящему расстарались, устроив ему просто царский прием», – пишет Sky News.

    Reuters отмечает, что кроме приема Путин также получил от КНДР «обещание помочь», передает RT.

    «Путина помпезно чествовал его визави Ким Чен Ын на церемонии встречи в сердце северокорейской столицы, на площади Ким Ир Сена», – отмечает СNN.

    При этом сотрудничество России и КНДР добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме, уточняет Global Times.

    Путин ранее заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности.

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    20 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    НАТО призвало не связывать модернизацию ядерного потенциала с Россией

    Столтенберг призвал не считать модернизацию ядерного потенциала НАТО ответом на действия России

    НАТО призвало не связывать модернизацию ядерного потенциала с Россией
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Модернизацию ядерного потенциала стран НАТО не следует считать ответом на «какие-либо специфические решения» России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО «останется ядерным альянсом», сейчас проводится запланированный «процесс модернизации» ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО на днях заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности.

    Столтенберг также прокомментировал подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заявил, что Россия, КНДР, Китай и Иран становятся «более сплоченными», поэтому сейчас «важно, как никогда ранее», большее сплочение стран НАТО. Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с тем, что Москва «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».

    Напомним, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян.

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    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

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    19 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником»
    Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником», а президента Владимира Путина – самым дорогим другом корейского народа. Путин и лидер КНДР по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР сделали заявления для прессы.

    Ким Чен Ын заявил, что в тот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, он стоит с российскими товарищами – «самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале, передает ТАСС.

    Он отметил, что заключение нового «самого мощного договора» между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности Путина – «самого дорогого друга корейского народа».

    Ранее Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 13:00 • Новости дня
    Россия и КНДР договорились о создании пограничного моста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительства России и КНДР заключили ряд соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и наук, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, они договорились о создании пограничного моста.

    Договоренность достигнута в рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян, передает ТАСС.

    Кроме того, правительства двух стран подписали соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на российско-северокорейской границе.

    Напомним, Путин заявил о расширении сотрудничества России и КНДР в социальной сфере.

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    20 июня 2024, 06:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын высоко оценил подаренный Путиным «Аурус»

    Ким Чен Ын назвал подаренный Путиным «Аурус» замечательной машиной

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля «Аурус», который получил в подарок от президента России Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын поблагодарил Путина за то, что президент России подарил ему «замечательную машину», передает ТАСС.

    Номерной знак на автомобиле «7 27 1953» соответствует дате окончания Корейской войны – 27 июля 1953 года, когда официально было заключено Корейское соглашение о перемирии.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, адмиральский кортик и чайный сервиз.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин проехал за рулем «Ауруса» вместе с Ким Чен Ыном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Пхеньяне сел за руль автомобиля «Аурус», лидер КНДР Ким Чен Ыном был вместе с ним на пассажирском сиденье.

    Помощник президента открыл дверь заднего пассажирского кресла, однако Путин решил сесть за руль. Ким Чен Ын расположился на переднем пассажирском кресле. После поездки лидеры России и Северной Кореи прошлись пешком, передает ТАСС.

    Путин ранее назвал переговоры с Ким Чен Ыном обстоятельными.

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    Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии

    Отношения между Россией и КНДР приобрели качественно новое измерение. В Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами имеется пункт об оказании помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Что это может означать на практике и как партнерские отношения Москвы и Пхеньяна изменят контур безопасности не только в Азии, но и в Евразии в целом? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

    «Толерантностью "перекормили". Когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие». Такими словами эксперты объясняют явление, все более проявляющееся на Западе: протесты обычных граждан против засилья ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Где и как они происходят и почему это имеет значение в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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