Вучич подарил Путину щенка Пашу

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской (югославской) овчарки Пашу.

Президенту России четырехмесячный щенок понравился. «Симпатяга!» – сказал Путин, когда в завершение встречи с Вучичем в узком составе получил подарок, передает ТАСС.

Фотографии щенка показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша pic.twitter.com/UCl5JfzXVF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

Шарпланинская (или югославская) овчарка – порода собак, которая появилась на Балканском полуострове. Их используют для охраны овечьих стад на горных выпасах, а также в качестве служебной и сторожевой собаки. Предками этих собак, согласно легенде, являются тибетские мастифы, привезенные из восточных походов воинами Александра Македонского.

Ранее сообщалось, что этот щенок имеет хорошую родословную и ведет свое происхождение из Косово.