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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение добычи нефти
    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    2 июня 2024, 19:01 • Новости дня

    Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью пять дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской области во второй половине дня предотвращена попытка террористической атаки киевского режима, сообщило Минобороны России.

    С 16.50 до 17.50 мск предотвращены попытки украинских военных атаковать с помощью беспилотников, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также в Белгородской области в воскресенье уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

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    2 июня 2024, 11:47 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес Пекина из-за отказа руководства КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

    На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина», заявив, что китайская сторона работает над тем, чтобы страны не приезжали на «саммит мира», передает «Московский комсомолец».

    Таким образом Пекин не только поддерживает Москву, но фактически поддерживает конфликт, заявил президент Украины. Он также обвинил главу Китая Си Цзиньпина в якобы поставках элементов оружия России.

    Ранее Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине.

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    1 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Госдеп заявил о легитимности Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на отсутствия выборов на Украине и окончания президентского срока, заявили РИА «Новости» в Госдепартаменте США.

    В госдепе привели текст выступления Мэттью Миллера от 25 марта, из которого следует, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решать украинский народ, передает РИА «Новости».

    Ранее один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что единственной легитимной структурой сегодня на Украине является Верховная рада. По его словам, нелегитимность Зеленского «была специально сконструирована».

    Президент России Владимир Путин назвал легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера.

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    1 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен

    Боец ВСУ рассказал, что украинским солдатам не дают рации из-за опасности сдачи в плен

    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media.

    Черный заявил, что при сдаче в плен российские солдаты могут захватить рацию и слышать все, что говорят в ВСУ, поэтому приходится менять все каналы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинским солдатам не следует много знать, чтобы они не сдавали информацию русским.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

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    2 июня 2024, 09:35 • Новости дня
    Длительные отключения электричества введены в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Киева по указанию «Укрэнерго» ввели дополнительные отключения электроэнергии, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

    Графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00, написал Попко в Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, эти меры необходимы для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева, добавил Попко.

    Накануне на Украине из-за проблем с энергетикой более чем на 60% были повышены тарифы на электричество, на фоне чего эти меры «помогут сохранить семейный бюджет», отметил он.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины.

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    2 июня 2024, 15:26 • Новости дня
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    @ Inquam Photos/Octav Ganea/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием, сообщил источник в военной авиации компании Би-би-си.

    Истребителям Су-24 для нанесения ударов по аэродромам в этих регионах придется подходить в зону, где они уязвимы для российской системы ПВО, сказал собеседник Би-би-си, передает «Газета.Ru».

    По его словам, американские F-16, которые обещают Украине, лучше справятся с такими задачами.

    В любом случае подобные атаки будут ограничены «с точки зрения того, чего они могут достичь».

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина не способна самостоятельно бить по целям на территории России без западной спутниковой группировки.

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    2 июня 2024, 15:50 • Новости дня
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У знаменитой Эйфелевой башни во французской столице установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщают местные СМИ.

    Гробы появились в 10.00 мск у Эйфелевой башни, их установили трое человек. Гробы имели стандартные габариты, их покрыли французскими флагами. Также рядом был плакат, упоминающий французских солдат, погибших на украинской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Источник издания в полиции пояснил, что задержали водителя минивэна, который привез гробы, а также двух подозреваемых, планировавших уехать в Берлин. Задержанные оказались гражданами Болгарии, Украины и Германии.

    Гробы были набиты гипсом.

    В прокуратуре Парижа заявили, что задержанные находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.

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    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

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    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

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    1 июня 2024, 19:13 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Промышленное предприятие и линия электропередачи получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

    Лысак заявил о повреждениях в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что после российских субботних ударов ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.

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    2 июня 2024, 17:27 • Новости дня
    Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
    Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области зазвучала сирена ракетной опасности, об этом во второй половине дня в воскресенье сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он призвал жителей спуститься в подвалы и дожидаться сигнала «отбой ракетной опасности».

    Ранее в воскресенье губернатор сообщал, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области погиб в результате взрыва боеприпаса.

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    2 июня 2024, 17:43 • Новости дня
    Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал о ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    О ракетной опасности он предупреждал в 17:19 мск.

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