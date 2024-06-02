Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Минобороны: В Белгородской области уничтожена ракета «Нептун» и три дрона
Киевский режим в ходе атак на Белгородскую область в воскресенье использовал беспилотники самолетного типа и ракету, сообщило Минобороны России.
С 16.05 до 16.20 мск ВСУ попытались атаковать регион с помощью трех беспилотников и противокорабельной ракеты «Нептун», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили их в небе над Белгородской областью.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков предупреждал жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности.