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Путин и Ким Чен Ын поговорили с главой Минздрава России Мурашко
После заявлений для прессы, сделанных главами государств, президент России Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко кратко переговорили.
Направляясь к выходу из зала, Путин и Ким Чен Ын побеседовали с министром здравоохранения, который также присутствовал на российско-корейских переговорах, передает ТАСС.
До этого глава Минздрава и министр здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики Чон Му Рим подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом в области здравоохранения.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, стороны договорились развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. В частности, это касается совместных научных исследований, участия специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях.
Также страны будут сотрудничать в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медицинских изделий, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Путин отметил расширение сотрудничества России и КНДР в социальной сфере.