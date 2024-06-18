Львова-Белова провела заседание детских омбудсменов СНГ в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания члены комиссии обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, кибербезопасности несовершеннолетних, защиты от насилия и травли, возвращения и воссоединения детей, утративших родительское попечение, в государства гражданской принадлежности, воспитания и образования детей в системе интернатов, а также защиты прав детей трудовых мигрантов на образование и получение медицинской помощи, сообщается на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Львова-Белова подчеркнула важность поиска решений для эффективной работы с детьми с миграционной историей, поскольку, по ее словам, Россия «по-прежнему остается привлекательной страной для трудовых мигрантов». «Нередко приезжают и их семьи, либо дети рождаются уже здесь. Поэтому вопросы образования и квалифицированной медицинской помощи в отношении детей мигрантов более чем актуальны. В настоящее время у нас есть поручение Президента о выработке мер по социальной, культурной, языковой и правовой адаптации детей мигрантов», – сказала она.

По мнению российского детского омбудсмена, необходимо провести учет детей мигрантов: сколько посещают образовательные учреждения, сколько получают медицинскую помощь и какого качества.

Второй важнейший вопрос – знание русского языка, считает Львова-Белова. Дети должны знать язык, чтобы учиться в общеобразовательных учреждениях, подчеркнула она. Помочь им в этом, по мнению омбудсмена, должны доступные языковые курсы.

Следующим вопросом повестки стало обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В России для поддержки семей с детьми с инвалидностью реализуется стратегическая программа «Сопровождение через всю жизнь». В ее рамках проводится комплекс мероприятий – от проведения мониторингов в учреждениях, где живут дети с инвалидностью, до поддержки семей детей-инвалидов.

Кроме того, были подняты вопросы кибербезопасности несовершеннолетних и обеспечения прав ребенка на защиту от насилия и буллинга. Также Львова-Белова обратила внимание на вопрос возвращения и воссоединения детей, утративших родительское попечение.

В ходе заседания было объявлено о смене председателя комиссии. Эту должность займет уполномоченный по правам ребенка Киргизии Асель Чынбаева. По результатам третьего заседания будут проанализированы и отобраны лучшие практики. Следующее заседание комиссии пройдет в Минске в ноябре этого года.