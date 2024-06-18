В Германии заявили о превращении Украины в перевалочный пункт террористов

Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы

Политолог Рар: Тандем воинствующих женщин фон дер Ляйен и Каллас во главе Европы ухудшит отношения с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Каждый раз, когда в Евросоюзе начинаются кадровые перестановки, за кулисами стартуют торги за ключевые должности. Причем торгуются все: и лидеры стран – членов ЕС, особенно Германии, Франции и Италии, и фракции в новоизбранном Европарламенте. У каждого ярые амбиции, ведь европейские политики будут занимать свои посты пять лет», – отметил германский политолог Александр Рар.

По его оценкам, у Урсулы фан дер Ляйен по-прежнему хорошие шансы остаться во главе Еврокомиссии. «Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте, опередив социал-демократов, либералов и даже ультраправых. Поэтому фон дер Ляйен может быть переизбрана еще на пять лет», – уточнил собеседник.

«Председатель Европейской комиссии – самая важная должность, которую можно занять после европейских выборов. Председателю подчиняются около 32 тыс. еврократов, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением договоров. Кроме того, глава ЕК присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20», – пояснил Рар.

Политолог прогнозирует: кандидатура фон дер Ляйен не будет согласована, пока амбиции других фракций Европарламента не будут удовлетворены. Так, «торги» идут и за другие главные должности в блоке. «Пост главы Евросовета, по всей видимости, займет бывший премьер Португалии Антониу Кошта от социалистического блока. Между тем на место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе», – напомнил спикер. «Если во главе Европы окажется тандем воинствующих женщин – фон дер Ляйен и Каллас, то стоит ожидать, что отношения ЕС с Россией дальше будут ухудшаться», – считает Рар.

Ранее лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент. Об этом по итогам неформальной встречи в верхах сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Наиболее острым стал вопрос о будущем главе Еврокомиссии. Занимающая с 2019 года этот пост Урсула фон дер Ляйен надеется получить одобрение на второй срок.

На прошлой неделе она получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока – Франции, Германии и Италии. При этом некоторые участники союза считают такой выбор не лучшим. Фон дер Ляйен обвиняют, в частности, в злоупотреблении полномочиями и отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций.

Как сообщала газета Politico, глава Евросовета Шарль Мишель, занимавшийся подготовкой встречи 17 июня, хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей. По информации издания, некоторые чиновники подозревают, что Мишель «придумывает схему, чтобы включиться в гонку за должность следующего главы внешней политики ЕС». Однако такое его поведение вызвало раздражение у других еврочиновников.

На частном ужине в Брюсселе 17 июня также обсуждались кандидатуры главы дипломатии ЕС и главы Евросовета. На пост главного дипломата блока, который сейчас занимает Жозеп Боррель, претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В ее пользу уже высказалась Финляндия. «Каллас из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», – сказал глава финского правительства Петтери Орпо, его слова приводит ТАСС.

В числе других возможных кандидатов Politico также выделяет бельгийского экс-премьера Софи Вильмес, министра иностранных дел и бывшего главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, главу польского МИД Радослава Сикорского и министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

Что касается должности главы Евросовета, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Как пишет Guardian, альтернативным кандидатом на эту должность была премьер-министр Дании Метте Фредериксен, однако из-за жесткой позиции в отношении миграции она не пользуется широкой поддержкой внутри своей европейской фракции социал-демократов. Кошта же, наоборот, вызывает уважение у членов Евросоюза и, будучи выходцем из Южной Европы, соответствует критериям.