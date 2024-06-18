СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Александра Юдина

По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

