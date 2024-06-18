18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.0 комментариев
СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»
Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.
По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.
Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).
Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.