Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

«У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, по его словам, Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи.

«Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Путину в рамках посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО.