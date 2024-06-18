Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Путин: Дальневосточная ипотека сохранена и расширена на участников СВО
Программа дальневосточной ипотеки не только сохраняется, но и расширяется, она станет доступна участвовавшим в спецоперации военнослужащим, заявил на встрече с жителями Дальнего Востока президент Владимир Путин.
По его словам, сохранена ипотека под 2%, она будет расширена на участников спецоперации и их близких, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подписал закон, согласно которому многодетные семьи смогут получать выплаты на погашение ипотеки в течение семи лет.