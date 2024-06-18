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Путин назвал КНДР единомышленником России
Москва и Пхеньян вместе противостоят стремлению Запада сдержать становление многополярного мира. Об этом Владимир Путин написал в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун».
«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», – отметил Путин, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что Россия и КНДР будут вместе выстраивать архитектуру безопасности в Евразии, противостоять западным санкциям и создавать независимые системы расчетов.
«Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», – добавил он.
Путин также напомнил, что Декларации, подписанные между РФ и КНДР в 2000 году, определили основные приоритеты партнерства двух стран.
Ранее Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны и пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.