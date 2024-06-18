Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость
Москва продолжит поддерживать Пхеньян в его стремлении к самостоятельности и праве выбирать свой путь развития. Об этом Владимир Путин заявил в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» в преддверии визита в эту страну.
Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживала КНДР и корейский народ в их противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу», сообщает ТАСС.
По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий.
Российский лидер напомнил, что отношения между странами основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, а народы двух стран объединяет «нелегкая совместная борьба против японского милитаризма».