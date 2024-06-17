Мать избитой до смерти трехлетней девочки в Адыгее арестовали

Tекст: Кристина Цыцура

В начале июня прокуратура региона возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» в отношении отца ребенка. Мужчина уже находится под арестом. Следствие установило, что 30 мая житель Адыгеи избил свою трехлетнюю дочь, от чего она скончалась, передает РИА «Новости».

Позже в отношении матери были заведены еще три уголовных дела. Мать не исполняла своих обязанностей, не оказывала медицинскую помощь и не препятствовала избиению дочери. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля.

Девочка с марта жила с родителями, до этого она находилась в социальном учреждении. По версии следствия, ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны обоих родителей.



