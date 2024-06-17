Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?3 комментария
В Госдуме одобрили законопроект о повышении до 25% налога на прибыль организаций
Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении до 25% налога на прибыль организаций
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%, следует из документа.
В сопроводительных материалах к документу говорится, что для обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференции, передает ТАСС.
Кроме того, устанавливается федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволит уменьшать сумму налога на прибыль организаций на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов.
Для развития инновационной деятельности предлагается увеличить повышающие коэффициенты в отношении расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет не применяется в отношении иностранных организаций, признаваемые налоговыми резидентами России; организации – участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья. Также это касается организаций, осуществляющих производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, жидкой стали, этана, сжиженного углеводородного газа, нефтяного сырья, состоящего из одного компонента – газового конденсата стабильного и полученного в рамках единого технологического процесса по производству этана и (или) сжиженного углеводородного газа, подакцизного винограда).
Кроме того, предприниматели, добровольно отказавшиеся от дробления бизнеса, могут получить налоговую амнистию за 2022–2024 годы.
Предполагается, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 трлн рублей. Ожидается, что в 2025–2027 годы дополнительные поступления составят порядка 5 трлн рублей.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июня.
Ранее комитет Госдумы одобрил поправки в Бюджетный кодекс по распределению поступлений от акцизов.
Правительство одобрило пакет поправок, направленных на совершенствование налоговой системы страны. Новые положения могут вступить в силу с 1 января 2025 года и затронут как физических, так и юридических лиц.
Законопроект о более справедливой налоговой системе был внесен в Госдуму.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто выиграет от изменения налоговой системы.