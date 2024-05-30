Кто выиграет от изменения налоговой системы

Tекст: Ольга Самофалова

Минфин предложил пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, которые предлагают введение прогрессивной шкалы налогообложения. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц), для дохода от 2,4 до 5 млн рублей ставка составит 15%, на доход от 5 до 20 млн – 18%, на доход от 20 до 50 млн рублей – 20%, а на доходы сверх 50 млн рублей – 22%.

Раньше было только две градации НДФЛ – 13% и 15%. Причем ставка в 15% была установлена для доходов от 5 млн рублей не так давно. Теперь этот порог был снижен до 2,4 млн рублей. Однако эксперты уверены, что большинства граждан эти изменения не коснутся, зато бюджет сильно выиграет.

«Согласно данным Росстата, по состоянию на 2023 год лишь 3,9% работающего населения получали ежемесячную заработную плату в размере от 200 тыс. рублей и выше, что составляет в годовом исчислении 2,4 млн рубля и соответствует тому порогу, с которого начнут применяться повышенные ставки НДФЛ. Поэтому в целом население не почувствует изменений в размере сумм, которые сегодня удерживает работодатель. Хотя порог применения повышенных ставок снижен, он по-прежнему превышает среднюю заработную плату по стране», – указывает Владимир Громов, старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики ИПЭИ РАНХиГС.

«Будущее повышение НДФЛ затронет только тех россиян, которые получают зарплаты от 200 тыс. рублей в месяц, а это явное меньшинство, учитывая, что средняя зарплата по России составляет в текущем году только 73 тыс. рублей. Поэтому большинство россиян может выдохнуть», – согласна Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Пять градаций ставки НДФЛ – это желание выстроить более справедливую цивилизованную систему налогообложения, которая существует во многих странах, когда богатые платят больше налогов. При этом в странах Европы ставки гораздо выше – и 35%, и 45%, и выше.

У нас же самая высокая ставка (22%) для тех, чей доход больше 50 млн рублей в год», – отмечает Вадим Засько, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ.

С другой стороны, хотя основная ставка в 13% не снижается, но будет оказана социальная поддержка через другие механизмы. Правительство предложило почти в два раза увеличить налоговый вычет, который не пересматривался с 2009 года. И вторая новация связана с поддержкой семей с детьми. «Если у вас двое и более детей, то региональный прожиточный минимум умножается на полтора, и если полученная сумма выше ваших доходов, то налоговая вернет по итогам года кэшбэк. Получается, что такие семьи с детьми будут платить не 13%, как сейчас, а фактически 6%. Это важная новация, которая говорит о том, что налоговая система повернулась в сторону справедливости и стала учитывать интересы малоимущего населения», – говорит Засько.

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Очень важно, куда пойдут деньги, вырученные от налоговых изменений. И власти делают акцент на том, что дополнительный доход пойдет именно на социальный нужды. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, деньги пойдут на социальные программы, поддержку людей, которым требуется помощь, семьям с детьми с невысоким доходом.

«Эксперимент прошлых лет, когда была повышена ставка НДФЛ до 15% для людей с доходом больше 5 млн рублей в год, продемонстрировал, что это действительно так: дополнительные доходы от него шли на лечение сложных детских болезней. Это было подтверждено всеми экспертами. И сейчас дополнительные доходы тоже должны пойти не на административный аппарат или что-то еще, а именно на социальные нужды», – говорит Засько.

По оценкам Минфина, благодаря новой градации ставки НДФЛ бюджет получит 2,6 трлн рублей дополнительных доходов, а по оценке независимых экспертов бюджет может получить и больше – до 3 трлн рублей, указывает экономист. И наиболее значимой ставкой НДФЛ для государства с точки зрения получения дополнительных доходов будет ставка в размере 15%, замечает Громов. Потому что ее заплатят большее число работников. Для сравнения: заработную плату от 400 тыс. рублей в месяц и выше получают, по данным Росстата, лишь 0,7% работающего населения, тогда как в интервале от 200 тыс. до 400 тыс. рублей – 3,2% населения.

«По нашим оценкам, в общей сложности от повышения НДФЛ и налога на прибыль государство получит дополнительного дохода в размере свыше 2 трлн рублей, что сделает бюджет бездефицитным уже к 2026 году», – рассуждает Мильчакова.

Опасаться роста нагрузки на фонд оплаты труда бизнеса при этом не стоит. «Учитывая скромный охват повышенных ставок НДФЛ, работодателям в целом не придется ни сокращать заработные платы, ни увеличивать фонд оплаты труда для сохранения нынешнего уровня заработных плат. Большинство работодателей – это не крупный, а именно малый либо средний бизнес, но прежде всего малый, конечно. Работники малых предприятий получают в среднем около 38 тыс. рублей в месяц, работники средних предприятий – около 55 тыс. рублей. Это данные Росстата за 2021 год, понятно, что к настоящему моменту эти значения подросли, но их масштаб принципиально не поменялся, поэтому фискального давления на бизнес не будет», – прогнозирует Громов.

Однако экономист допускает рост нагрузки в тех отраслях, где конкуренция за специалистов наиболее высока, однако там, где выплачиваются высокие зарплаты, бизнес не является малым, а количество работников с такими зарплатами не бывает большим. Поэтому увеличение нагрузки на фонд оплаты труда не будет массовым и критичным, уверен эксперт.

По подсчетам Минфина, из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек.

Что касается НДС, то для компаний с общим режимом налогообложения ничего не изменится. А для компаний на «упрощенке» вводятся некоторые изменения. Малому бизнесу предоставлены три альтернативы по выплате НДС при достижении выручки в 60 млн рублей: первая – общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, вторая – 5% НДС без права на вычеты при выручке 60–250 млн рублей, третья – 7% без права на вычеты при выручке 250–450 млн рублей.

«На первый взгляд может показаться, что эта мера усиливает нагрузку на бизнес. Однако это не так. Здесь есть важные положительные моменты. Во-первых, такое налогообложение позволит малому и среднему бизнесу работать с крупным бизнесом, так как НДС можно ставить к вычету. Крупный бизнес не был заинтересован в привлечении малого и среднего бизнеса к своим проектам, потому что малый и средний бизнес не платил НДС, и они не могли поставить налоговый вычет. Во-вторых, это позволяет прежде всего среднему бизнесу более безболезненно наращивать свои обороты и переходить уже в разряд крупного бизнеса и на основную систему налогообложения. В-третьих, эти переходы должны сыграть против дробления бизнеса, чем злоупотребляли очень многие компании. Мы это помним по блогерам, которые уходили от налогов путем дробления бизнеса», – отмечает Засько. Нововведения по НДС должны добавить в бюджет 1,6 трлн рублей дополнительных доходов, а в реальности это может быть и больше, считает экономист.

Каких-то серьезных предпосылок для уклонения от налогообложения нет, считает Громов. «Новый порядок будет действовать при оборотах бизнеса, превышающих 60 млн рублей в год. В реальности доходы малого бизнеса гораздо ниже, поэтому он не столкнется с ростом фискальной нагрузки», – делает вывод эксперт.