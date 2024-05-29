Глава «Опоры России» Калинин: Для большинства предприятий малого бизнеса налоги не увеличатся

Tекст: Андрей Резчиков

«Налоговая система ищет баланс в вопросе развития общества и экономики. Сейчас государство взяло на себя дополнительные социальные обязательства, касающиеся семей, продолжительности жизни, молодежной политики, развития новых технологий, строительства дорог и инфраструктуры», – отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Эти социальные пакеты объемом в триллионы рублей требуют дополнительных расходов, поэтому встал вопрос о перераспределении доходов за счет высокооплачиваемых категорий населения, налога на прибыль предприятий и крупного бизнеса, – продолжил собеседник. – Повышается ставка на сырье, которое продается по высоким ценам, это различные соли и руды. Дополнительным акцизом облагается спирт».

Эксперт напомнил, что пока проект реформы находится в стадии обсуждения, продолжаются общественные слушания и ко второму чтению могут быть подготовлены поправки. При этом во многих странах существующие прогрессивные шкалы налогообложения намного выше, чем предлагается ввести в России с начала следующего года. Например, в Китае для некоторых категорий граждан налог доходит до 45%.

«Кроме того, у некоторых наших соседей налог на прибыль уже составляет около 25%, поэтому в России не самая высокая ставка. При этом было обещано, что заработает региональный налоговый вычет, стимулирующий инвестиции и компенсирующий повышение налога на прибыль», – отметил спикер.

Калинин особо подчеркнул, что повышение налоговых ставок не коснется небольших компаний и, таким образом, «97% малого бизнеса» будут платить столько же налогов, сколько и сейчас. Также останутся прежними параметры по налогообложению для самозанятых, по крайней мере до 2028 года. «Будет дополнительная нагрузка для тех, кто уже встал на ноги – у кого оборот более 60 млн рублей. Поэтому в регионах будут думать, как стимулировать развитие таких предприятий. Возможно, им начнут предоставлять какие-то преференции», – добавил президент «Опоры России».

Калинин приветствовал подход, при котором дополнительные налоговые поступления будут перераспределяться через федеральный бюджет, что сократит разрыв между доходами регионов. «Президентом была поставлена задача сократить разрыв в доходной обеспеченности регионов. Соответственно, за счет федеральной части будет больше трансферов регионам, где мало собирается налогов. Богатые регионы поделятся с бедными. Это комплексное и сложное решение», – подчеркнул спикер.

Ранее Минфин предложил повысить налог на прибыль организаций с текущих 20% до 25%. Напомним, в прошлом году доля прибыльных организаций в российской экономике увеличилась до 75,3% (с 73,9% в 2022 году).



Также Минфин предложил поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам – до 200 млн рублей с целью стимулирования развития малого бизнеса и пресечение дробления компаний. В то же время в различных преференциальных режимах, в том числе региональных (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР и пр.), изменений для бизнеса не будет. Сохраняются налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.