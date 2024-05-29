Как работает прогрессивная шкала налогообложения

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Для россиян предлагается пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения физлиц.

На доходы до 2,4 млн рублей в год (зарплата до 200 тыс. рублей в месяц) предлагается сохранить ставку 13%.

От 2,4 до 5 млн рублей – 15%,

от 5 до 20 млн рублей – 18%,

от 20 до 50 млн рублей – 20%,

Свыше 50 млн рублей – 22%.

В случае внесения соответствующих изменений в законодательство, в России новая шкала начнет действовать с начала 2025 года. При этом предусмотрен ряд исключений и система частичного возврата уплаченного НДФЛ отдельным категориям граждан.