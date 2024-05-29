Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.0 комментариев
Как работает прогрессивная шкала налогообложения
Министерство финансов обнародовало проект изменений шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ) – она становится прогрессивной. Прогрессивная шкала налогообложения означает, что по мере роста зарплаты растет и налог.
Для россиян предлагается пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения физлиц.
На доходы до 2,4 млн рублей в год (зарплата до 200 тыс. рублей в месяц) предлагается сохранить ставку 13%.
От 2,4 до 5 млн рублей – 15%,
от 5 до 20 млн рублей – 18%,
от 20 до 50 млн рублей – 20%,
Свыше 50 млн рублей – 22%.
В случае внесения соответствующих изменений в законодательство, в России новая шкала начнет действовать с начала 2025 года. При этом предусмотрен ряд исключений и система частичного возврата уплаченного НДФЛ отдельным категориям граждан.