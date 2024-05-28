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Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей
Минфин предложил пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения физлиц
Министерство финансов подготовило и внесло в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы, который предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.
Минфином разработана прогрессивная шкала по НДФЛ, которая предусматривает ставку в 15% для зарплат от 2,4 до 5 млн рублей в год, 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей, 20% – от 20 до 50 млн рублей и 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Для работников с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%.
Подчеркивается, что граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а лишь с превышения предусмотренных пороговых значений. С базовых 2,4 млн рублей в год по-прежнему будет взиматься 13%.
Согласно оценкам экспертов, из 64 млн работающего населения России прогрессивное налогообложение затронет порядка 2 млн человек, это около 3,2% от работающего населения.
При этом порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что почти втрое превышает среднюю зарплату в России и существенно выше средней зарплаты по Москве, где она традиционно остается самой высокой в стране.
Отдельно прописывается, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат под прогрессивную шкалу НДФЛ не попадают, для них сохранится прежний порядок налогообложения.
В случае принятия параметров совершенствования налоговой системы они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.
Напомним, что предложения по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения были выработаны после широкой предварительной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также обсуждались меры по сохранению ее устойчивости, поскольку система должна давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, но при этом повышать мотивацию для работы бизнеса в стране.
Отметим, что в российском обществе существует устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе в виде прогрессивной шкалы налогообложения, что подтверждается соцопросами. В частности, только 8% участников опроса Telegram-канала газеты ВЗГЛЯД выступили за сохранение плоской шкалы налогообложения физлиц.