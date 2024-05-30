Кабмин одобрил проект обновления налоговых параметров

Правительство России одобрило проект обновления налоговых параметров

Tекст: Дарья Григоренко

Для граждан вводится дифференцированная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от величины их дохода. Ставка 13% сохранится для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов – 18%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%, передает ТАСС.

Выплаты участникам СВО не будут обложены налогом. Семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума смогут вернуть 7% из уплаченного НДФЛ (семейная выплата – прим. ВЗГЛЯД).

Ставка налога на прибыль для юридических лиц увеличится с 20% до 25%. Взамен компании смогут отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто выиграет от изменения налоговой системы.