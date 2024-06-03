Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Законопроект о более справедливой налоговой системе внесен в Госдуму
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, направленные на установление в России более справедливой налоговой системе, в том числе вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Так, поправки вводят прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13% до 22%, передает ТАСС.
В сопроводительных материалах к документу говорится, что в условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки общую налоговую ставку на прибыль организаций предлагается поднять до 25%. При этом указано, что действующие преференциальные механизмы.
30 мая правительство одобрило пакет поправок, направленных на совершенствование налоговой системы страны. Новые положения могут вступить в силу с 1 января 2025 года и затронут как физических, так и юридических лиц.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто выиграет от изменения налоговой системы.