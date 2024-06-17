Расходы на ядерное оружие в 2023 году достигли рекорда

ICAN: Расходы на ядерное оружие в 2023 году достигли рекордных 91,4 млрд долларов

Tекст: Максим Попов

Организация оценила, что девять ядерных держав потратили на поддержание и модернизацию своих арсеналов на 10,8 млрд долларов больше, чем в предыдущем году. Это составляет 13,4% от общей суммы расходов на ядерное вооружение, которая достигла 91,4 млрд долларов. Если перевести эту сумму в секунды, то получится, что каждую секунду тратится примерно 2,9 доллара, передает ТАСС.

США остаются крупнейшим инвестором в развитие ядерного оружия. По итогам 2023 года они выделили на эти цели 51,5 млрд долларов, что почти на восемь миллиардов больше, чем в предыдущем году. За США следует Китай, который увеличил свои расходы на ядерное оружие до 11,9 млрд долларов. Россия занимает третье место с расходами в размере 8,3 млрд.

До этого сообщалось, что Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал доклад, в котором сообщил, что на январь 2024 года в мире насчитывалось примерно 12 121 боевая ядерная боеголовка, из которых 9585 были в состоянии боеготовности.

Ранее отмечалось, что страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность.