Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.3 комментария
Стало известно о зловещем плане Украины против России
Киев планирует нацелиться на журналистов из России, чтобы скрыть правду о конфликте, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
По его словам, на российских журналистов нападают, чтобы «посеять страх среди простых людей», передает РИА «Новости».
«Киев боится, что его ложь будет разоблачена, поскольку это повлияет на мнение западных налогоплательщиков, а значит, и на поддержку поставок оружия», – указал Лейрос.
Обозреватель отметил, что для Киева журналисты стали одной из главных целей.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ в ДНР атаковал оператора телеканала НТВ Валерия Кожина и корреспондента НТВ Алексея Ивлиеве.