Киев в два раза увеличил план мобилизации в трех областях Украины

Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска

Tекст: Алексей Дегтярев

«Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», – заявил Медведев во «ВКонтакте».

По его словам, в санитарную зону, о которой говорил Владимир Путин, может попасть «вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза». Медведев указал, что затем такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.

Зампред Совбеза также назвал начинающуюся в Швейцарии конференцию по Украине «саммитом обреченных», который закончится полным фиаско. «Бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции. Систематическое толкование конституции Украины, которое дал Владимир Путин, приводит к очень простому выводу: продлить полномочия президента по ней нельзя, они переходят к главе парламента», – подчеркнул Медведев.

По его словам, «теперь Зеленский – никто и звать его никак». «За ним нет власти и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны», – написал Медведев.

В пятницу Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

В случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.