Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
Киев в два раза увеличил план мобилизации в трех областях Украины
Киев в два раза повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, режим Зеленского увеличил план по мобилизации в данных регионах, также в два раза увеличено количество облав на улицах для поиска призывников, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что мобилизационные мероприятия в указанных областях Украины активизировались в связи с потерями украинской армии.
Ранее водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться из-за страха быть мобилизованными. Позднее в Раде предложили сократить полномочия военкоматов из-за скандалов.