Forbes: Киев держит истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на снятом российским беспилотником видео заметно, как «Ланцет» атакует припаркованный Су-25 и взрывает его, передает РИА «Новости».

Экс подчеркнул, что непонятно, почему украинские ВВС продолжают рисковать своими самолетами, оставляя их на уязвимом аэродроме.

Аналитики отмечают, что уничтожение Су-25 является серьезным ударом по украинским воздушным силам.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС России за сутки поразили Су-25 и Су-27 на аэродромах базирования.

