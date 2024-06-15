Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.14 комментариев
Forbes: Киев держит истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево
ВСУ продолжают размещать боевые самолеты на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге, несмотря на то, что он неоднократно подвергался атакам российских сил, выразил мнение для Forbes обозреватель Дэвид Экс.
По его словам, на снятом российским беспилотником видео заметно, как «Ланцет» атакует припаркованный Су-25 и взрывает его, передает РИА «Новости».
Экс подчеркнул, что непонятно, почему украинские ВВС продолжают рисковать своими самолетами, оставляя их на уязвимом аэродроме.
Аналитики отмечают, что уничтожение Су-25 является серьезным ударом по украинским воздушным силам.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС России за сутки поразили Су-25 и Су-27 на аэродромах базирования.