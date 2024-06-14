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В Кабмине назвали проблемой необоснованное использование иностранных слов
В кабмине заявили о необоснованности употребления иностранных слов в деловом общении
В принятой Концепции государственной языковой политики, одобренной премьер-министром Михаилом Мишустиным, отмечено, что неконтролируемое заимствование лексики из других языков стало одной из проблем в сфере языкового регулирования.
Документ фиксирует, что глобализация и несовершенство законодательства в области языковых отношений привели к необоснованному внедрению иностранных слов в официальную речь, даже если существуют их русскоязычные аналоги, передает ТАСС.
Концепция ставит перед собой задачу ограничить использование иностранных слов, способствуя популяризации русского языка.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, она закрепляет механизмы по защите и развитию русского языка.