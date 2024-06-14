Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы», – передает его слова ТАСС.

«Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что последствия украинского кризиса отзываются по всему миру.