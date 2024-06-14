Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе
Необходимо постепенно сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
«В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, то в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – передает слова Путина ТАСС.
Президент добавил, что в их присутствии уже сегодня нет особой необходимости. «Оккупация только, вот [и] все», – сказал он.
Кроме того, добавил глава государства, необходимо активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями.