Путин призвал сворачивать военное присутствие внешних держав в евразийском регионе

Tекст: Елизавета Шишкова

«В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, то в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – передает слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что в их присутствии уже сегодня нет особой необходимости. «Оккупация только, вот [и] все», – сказал он.

Кроме того, добавил глава государства, необходимо активизировать диалог между работающими в Евразии международными организациями.