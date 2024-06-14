Путин поделился оптимизмом относительно формирования многополярности в мире

Tекст: Александра Юдина

По словам главы государства, мир стремительно меняется, все большее число стран стремится к самодостаточности, передает ТАСС.

«Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет – ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что сегодня «на авансцену выходят страны глобального Юга» и Востока – растет роль Африки и Латинской Америки.

«Заметно ускорились и темпы трансформации в Евразии, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов. Именно на основе новой политической и экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства. И это объективный процесс», – отметил российский лидер.

Также на встрече глава государства поблагодарил дипломатов МИД за напряженную работу в интересах народа.

Путин сообщил о постановке задач и ориентиров, которые помогут обеспечить развитие страны и ее безопасность.

По словам главы государства, все эти задачи «подчинены главной цели – созданию условия для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния российских семей».

Глава государства также добавил, что Россия должна формировать свою повестку в политике, обсуждая вопросы со своими партнерами.

В пятницу Владимир Путин приехал к высотному зданию МИД на Смоленской площади. Глава государства встретился с руководством дипломатического ведомства.