ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

Tекст: Александра Юдина

На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.