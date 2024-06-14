Захарова оценила соглашения США и Украины по безопасности

Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США

Американист Дудаков: Победа Трампа на выборах лишит финансирования многих украинских активистов

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинская НКО, которая вносила в черный список оппонентов Киева, а именно – республиканцев и консервативных блогеров, критиковавших Украину, содержалась на гранты Госдепартамента. Эта очень показательная история», – подчеркнул американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что список «трампистов и коммунистов», составленный украинской медиакомпанией, уже вызвал возмущение в США. «В частности, конгрессмен Джим Бэнкс представил резолюцию, согласно которой предлагается лишить финансирования эту НКО, то есть фактически ввести против нее санкции», – указал собеседник.

Вместе с тем Дудаков считает, что решение по этому вопросу в ближайшее время вряд ли «пройдет» в Палате представителей США. «Однако ситуация кардинально изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах. Учитывая, что республиканцы имеют большинство в Конгрессе, они способны лишить финансирования не только ту НКО, которая сейчас составила черный список, но и многие другие», – добавил американист.

«Поэтому для украинских активистов, работающих в этих структурах, может наступить очень негативный сценарий. Но это уже перспектива 2025 года», – заключил Дудаков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористической организацией медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США. Поводом послужило то, что эта НКО создала черный список американцев, выступающих против помощи Киеву. В перечень вошло 76 организаций и около 400 физических лиц. Среди них – Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон, экономист Джеффри Сакс, а также члены Конгресса США.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», передает Fox News.

Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.