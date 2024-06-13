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Россия предупредила об ответных мерах против Канады из-за санкций
Посол России Степанов заявил об ответных мерах по санкциям в отношении Канады
Россия примет ответные меры на расширение Канадой антироссийских санкционных списков, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Как указал Степанов, все антироссийские ограничения, вводимые Оттавой, не имеют реального эффекта и не могут навредить ни российским физическим, ни юридическим лицам, передает ТАСС.
По его словам, новый пакет санкций является «очередным жестом отчаяния и признаком международной беспомощности Канады», а также «свидетельством озлобленности» Оттавы. Степанов особо отметил включение в санкционный список легенды хоккея Владислава Третьяка.
Дипломат также уличил канадское правительство в двойных стандартах. «Канада декларирует приверженность демократии и свободе слова, но на деле нарушает эти принципы, вводя санкции против российских СМИ», – заявил Степанов.
Он подчеркнул, что в качестве ответных мер Россия применит принцип взаимности, то есть введет аналогичные ограничения против канадских граждан и организаций.
Напомним, в четверг Канада расширила санкционные списки, и внесла в него, в том числе, советского хоккеиста, депутата Госдумы Владислава Третьяка, главу Минпромторга России Антона Алиханова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.