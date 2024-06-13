Авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он призвал горожан, если они находятся не дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится дома, он призвал укрыться в коридоре, ванной или кладовой. Также тех, кто находится на улице, призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила на подлете к Воронежу беспилотник, который летел «на предельно низкой высоте».