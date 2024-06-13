Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.9 комментариев
Стали известны подробности задержания подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни
Росгвардия: У подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни нашли боеприпасы
Боеприпасы и автоматическое оружие обнаружены у подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Собеседник ТАСС сообщил, что сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили подозреваемого в стрельбе возле Оптиной пустыни на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. У него при себе были боеприпасы и автоматическое оружие, мужчина не успел оказать сопротивление.
Ранее на автомобильной дороге Козельск – Оптина пустынь мужчина остановил автомобиль и открыл стрельбу. В результате стрельбы в землю «рикошетом» куском асфальта получила легкую травму женщина.
Стрелявшим оказался 31-летний житель города Сосенский, он задержан.