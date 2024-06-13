Стали известны подробности задержания подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни

Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»

Tекст: Алексей Дегтярев

Артистка в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) выразила благодарность друзьям и поклонникам за поддержку, поскольку в последнее время ей уделяется столько внимания.

«Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов. Нигде я не проваливаюсь никогда, а то говно, которое по жизни встречается… Слушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы [выработался], и оно ко мне не прилипает», – пояснила Орбакайте.





Певица добавила, что ей всегда найдется что спеть и что сказать благодарной публике.

Ранее мать Орбакайте и певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Поклонники посчитали, что Пугачева так обратилась к своей дочери с советом «посидеть в уголочке».