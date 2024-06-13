Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Задержан стрелявший у Оптиной пустыни под Калугой
Задержан стрелявший у Оптиной пустыни под Калугой, возбуждено дело о разбое
Полицейские задержали 31-летнего жителя города Сосенский, подозреваемого в стрельбе у монастыря Оптина пустынь под Калугой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В своем Telegram-канале она указала, что мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль на дороге Козельск – Оптина пустынь и произвел несколько выстрелов в воздух и по земле. В результате происшествия никто не пострадал.
В данный момент задержанный находится в территориальном отделе полиции, у него изъято автоматическое оружие.
Мотивы преступления устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в землю «рикошетом» куском асфальта получила легкую травму женщина.