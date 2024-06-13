Задержан стрелявший у Оптиной пустыни под Калугой, возбуждено дело о разбое

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль на дороге Козельск – Оптина пустынь и произвел несколько выстрелов в воздух и по земле. В результате происшествия никто не пострадал.

В данный момент задержанный находится в территориальном отделе полиции, у него изъято автоматическое оружие.

Мотивы преступления устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в землю «рикошетом» куском асфальта получила легкую травму женщина.

