Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Стрельба произошла у Оптиной пустыни
Неизвестный «в неадекватном состоянии» открыл стрельбу у Оптиной пустыни, есть пострадавшая, сообщило правительство Калужской области.
Мужчина «на автомобильной дороге... Козельск – Оптина пустынь» остановил машину и начал стрелять «в воздух и землю». В результате стрельбы в землю «рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина». Полиция ведет поиск человека, устроившего стрельбу, сообщили власти региона в Telegram.
Позднее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах заявил, что мужчина, по предварительной информации, «остановил автомобиль с целью ограбления».
Как сообщил наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь не было ни стрельбы, ни пострадавших.