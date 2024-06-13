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    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    13 июня 2024, 08:19 • Новости дня

    Артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ

    Минобороны: Артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Запад» нанес удар по месту сбора украинских военных в зоне проведения спецоперации, уничтожив до 30 человек, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, расчет нанес удар по живой силе противника, стягивавшейся на позиции для формирования участка второй линии обороны ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что координаты цели были получены от разведчиков, работавших в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

    В итоге потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Накануне ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ.

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    12 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Песков: Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами доложили президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание Путина с участием Белоусова, Герасимова и командующими округами состоялось накануне поздно вечером, сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», – сказал он. После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками мероприятия, добавил представитель Кремля.

    Ранее Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


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    11 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили на аэродромах базирования Су-27 и Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинский истребитель и украинский штурмовик на аэродромах базирования воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 45 дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 дронов, 528 ЗРК, 16 312 танков и других бронемашин, 1332 машины РСЗО, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (91)
    11 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

    Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще недавно американцы считали украинский батальон «Азов» «токсичным», а теперь администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал решение США снять запрет на поставки вооружений националистическому подразделению.

    «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.

    Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник. 

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

    Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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