Артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ

Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

Tекст: Анастасия Куликова

«Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.



Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник.

Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

«В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.