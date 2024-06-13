Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
Посол в США Антонов заявил о провале попыток добиться международной изоляции России
Противникам России не удалось добиться ее международной изоляции, Москва продолжит бороться против неоколониализма и деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в российском посольстве на мероприятии по случаю Дня России, комментируя американские санкции, заявил, что Москва «навязываться в партнеры не собирается». Если США «созреют» для «честных и равноправных» отношений, то Россия открыта к диалогу, но на «конфронтацию будет давать решительный ответ», сказал посол.
По его словам, США уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», но в мире тем временем усиливаются «такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие», передает РИА «Новости».
Антонов заверил, что Россия никому не угрожает и «развивается как миролюбивая страна», но она «боролась и будет бороться» с делением мира на «цветущий сад» и «джунгли», с «попытками западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».
Посол указал, что многие страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые составляют «мировое большинство», не только отказались поддержать санкции, но и продемонстрировали «готовность к укреплению сотрудничества» с Россией.
Напомним, США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи, а также запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России.