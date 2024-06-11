В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
В России решили разрешить ИИ проверять домашние задания школьников
Минпросвещения: Учителям в России разрешат проверять домашние задания при помощи ИИ
Учителя смогут проверять домашние задания и планировать учебные программы при помощи искусственного интеллекта, для этого создаются специальные цифровые помощники, заявил замминистра просвещения Денис Грибов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».
В России создается цифровой помощник учителя, который даст возможность учителям применить систему ИИ для автоматизированной проверки домашних заданий школьников и планирования образовательных программ, передает ТАСС.
Он считает, что цифровой помощник позволит решить задачу в части снижения бюрократической нагрузки на учителей.
В министерстве отметили, что программы повышения квалификации в сфере ИИ прошли уже более 30 тыс. учителей.
Ранее сообщалось, что студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при написании дипломов.