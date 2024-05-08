Волонтеры Победы поздравили участников спецоперации в преддверии 9 мая

В Москве Волонтеры Победы поздравили бойцов в филиалах военных госпиталей. Добровольцы вручили каждому участнику спецоперации куличи, подготовленные ОАО «Тамбовский хлебокомбинат». Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова также посетила военный госпиталь, чтобы поздравить и поддержать бойцов. Для участников спецоперации выступил Петр Лундстрем, известный российский музыкант, который сыграл для них музыкальные композиции на скрипке. К поздравлениям присоединилась и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина – она навестила участников спецоперации и выступила перед ними в Филиале №1 Национального медицинского исследовательского центра ВМТ – ЦВКГ им. Вишневского, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня важно оказать заботу и поддержку нашим современным героям — тем, кто сражался за наше мирное небо над головой на передовой специальной военной операции и сейчас проходит реабилитацию в госпиталях. Мы, Волонтеры Победы, верим, что внимание и забота очень важны для скорейшего восстановления наших бойцов – именно поэтому мы регулярно навещаем наших солдат, приносим Письма победы и поздравляем с праздниками! Так мы даем понять, что они нужны нашей Родине и их подвиг не будет забыт», – подчеркнула Рябова.

В Республике Карелия Волонтеры Победы навестили карельских бойцов, которые сейчас проходят реабилитацию в Петрозаводске, и вручили им подарки – куличи и открытки, подготовленные юными жителями республики. «Со всей республики мы собрали письма с теплыми пожеланиями и поздравлениями от студентов и неравнодушных граждан, рисунки от школьников. Все для того, чтобы передать их нашим доблестным солдатам вместе с памятными подарками! Все для наших бойцов, для нашей Победы!» – поделился региональный координатор Алексей Лисицин.

Волонтеры Победы Санкт-Петербурга навестили участников спецоперации в Военно-медицинской академии им. Кирова. Добровольцы передали каждому бойцу кулич, сладкие подарки и Георгиевскую ленту - символ воинской славы. «Нам было очень важно поддержать наших бойцов в преддверии Дня Победы. Мы оказали им внимание и поддержку, а это лишь малая часть того, что мы можем сделать для них», – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Алексей Моисеев.

Также Волонтеры Победы Республики Крым поздравили военнослужащих, проходящих лечение в городе Феодосии. «Встретиться, пообщаться, сказать им «спасибо» – это занимает не так много времени, но приносит нашим бойцам огромную поддержку и дарит новые силы», – отметил региональный руководитель Волонтеров Победы в Республике Крым Данил Данильченко.

Волонтеры Победы Ростовской области провели концертную программу для героев: вместе с ансамблем «Виктория» добровольцы передали сладости и праздничные наборы, а также исполнили пару музыкальных композиций вместе с бойцами.

Бойцов поддерживают и навещают по всей стране: Волонтеры Победы в разных субъектах России поздравляют защитников, вручают им подарки и передают теплые пожелания от жителей регионов.