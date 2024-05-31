  • Новость часаПрезидент Финляндии разрешил Киеву бить по России западным оружием
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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    8 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    5 комментариев
    31 мая 2024, 20:40 • Новости дня

    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом

    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

    Трамп высказался по поводу Байдена после вынесения решения жюри присяжных по своему судебному делу, передает ТАСС.

    Жюри в Нью-Йорке накануне признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Окончательный приговор вынесут 11 июля.

    На ваш взгляд
    Как признание Трампа виновным в уголовном преступлении отразится на его шансах на победу на президентских выборах в США?




    Результаты


    Трамп пожаловался на плохое обращение со стороны судей, обвинив в этом Белый дом. Ранее эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США.


    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


    Коментарии (9)
    31 мая 2024, 06:18 • Новости дня
    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США, если тот «не будет убит»

    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, «если не будет убит до этого», заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон, комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) решение присяжных по делу Трампа, заявил об «окончании жизни самой справедливой системы правосудия в мире». «Любой, кто будет оправдывать этот приговор – угроза для вас и вашей семьи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в США жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов. Решение присяжных не препятствует выдвижению кандидатом на пост президента США.

    Коментарии (12)
    31 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Американист назвал последствия приговора Трампу

    Американист Дробницкий: Приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США

    Американист назвал последствия приговора Трампу
    @ Anna Moneymaker/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение присяжных о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным будет использовано американскими элитами для достижения собственных целей. Прошедшее заседание сформирует всю политическую обстановку в Штатах на ближайшее время, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вердикт Трампу в некотором смысле был ожидаем, так как жюри тщательно отбиралось для вынесения именно этого вердикта. Судья также был политически ангажирован. Его дочь работает в компании, помогавшей Байдену и Харрис. Удивляет в этом деле только признание экс-президента виновным по всем 34 пунктам», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нет сомнений в том, что вердикт является еще одной ступенью эскалации, способствующей дальнейшему расколу США. Кроме того, от этого дела будет зависеть политическая обстановка в Штатах ближайшим летом. Исход событий определят общественное мнение и последующие действия американских элитных групп», – отмечает собеседник.

    «В частности, приговор для самого Трампа может варьироваться от нескольких штрафов до фактически пожизненного заключения. Кроме того, присяжные приняли решение за несколько дней до предвыборной конференции Республиканской партии. Дело в том, что экс-президента могут посадить под домашний арест, тем самым ограничив его передвижение и не допустив посещения съезда», – подчеркивает он.

    «В связи с этим интересно, как на решение присяжных и впоследствии суда будут реагировать консервативные группировки внутри правительства США. Решат ли они поднять Трампа на знамя и идти с ним до конца, либо же начнут какие-то политические маневры в связи с вердиктом по делу экс-президента», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, перед оглашением приговора Дональду Трампу в Демократической партии шла медийная атака на Байдена. Не исключено, что одна из группировок будет требовать переизбрания действующего главы государства, а другая попытается отказаться от него и поставить некоего «спасителя республики». Возможно, им станет протеже Обамы», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле о фальсификации документов по всем 34 пунктам. Однако бывший глава государства может обжаловать данное решение. Сам приговор ожидается 11 июля.

    Трамп уже обвинил администрацию действующего президента Штатов Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам бывшего главы государства, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня, с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает граждан США помочь экс-президенту одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    Накануне Трамп уже объявил, что Байден контролирует судебный процесс против него. «Он не просто вовлечен в судебный процесс, он фактически руководит им», – подчеркнул он. Кроме того, экс-президент США заявлял, что ему запретили давать показания по этому делу на заседаниях из-за постановления о неразглашении. Более того, Трамп уже был оштрафован на 9 тыс. долларов за нарушение этих ограничений.

    Напомним, поводом для расследования против экс-президента США стала информация о подлоге им документов. Якобы за месяц до победы республиканца на выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы та не распространяла информацию о связи с Трампом, произошедшей около десяти лет назад.

    По версии следствия, он возместил адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки. Поэтому 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул против экс-президента обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.

    Коментарии (7)
    31 мая 2024, 00:31 • Новости дня
    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США

    Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США
    @ Timothy A. Clary/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи.

    Трамп объявлен виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп может обжаловать решение присяжных, которое при этом не является помехой для выдвижения кандидатом на пост президента США, передает РИА «Новости».

    В жюри присяжных входят семь мужчин и пять женщин, они совещались около 11 часов, чтобы прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения, передает ТАСС.

    Приговор ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.

    Трамп обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам Трампа, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает жителей США помочь Трампу одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что судебным процессом по делу о подлоге финансовых документов руководит Джо Байден.

    15–18 июля в Милуоки пройдет общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

    Коментарии (19)
    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (28)
    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

    Коментарии (29)
    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    31 мая 2024, 02:57 • Новости дня
    Белый дом после решения присяжных по делу Трампа заявил о верховенстве закона

    Представитель Белого дома Сэмс после решения присяжных по делу Трампа заявил об уважении верховенства закона

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель администрации США Иан Сэмс прокомментировал решение жюри присяжных признать экс-президента страны Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов.

    Сэмс, который отвечает за позицию администрации Джо Байдена по надзору и расследованиям, заявил, что Белый дом «уважает верховенство закона», и отказался давать дополнительные комментарии, передает РИА «Новости».

    После оглашения вердикта между сторонниками и противниками Трампа, которые собрались у суда Нью-Йорка, разгорелись словесные перепалки. Ситуацию контролировала полиция, но ее вмешательство не потребовалось, передает ТАСС.

    Напомним, в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи. Приговор ожидается 11 июля.

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    31 мая 2024, 10:43 • Новости дня
    Картаполов предупредил об асимметричном ответе США на разрешение наносить удары по России

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ответит асимметрично на разрешение США Украине наносить удары по российской территории, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, в случае, если США захотят «повысить градус эскалации», их ждет асимметричный чувствительный ответ от Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Картаполов отметил, что данный факт никак не скажется на ходе спецоперации.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

    Коментарии (8)
    31 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    Пентагон собрался передать Киеву правила ударов по России

    New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено предоставить Киеву «точные рекомендации» о том, «куда можно бить в России» американским оружием, сообщил американский чиновник.

    Шеф Пентагона Ллойд Остин направил поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, который «передал это решение Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 13:47 • Новости дня
    Кремль отреагировал на попытки ударов американским оружием по России

    Песков: Попытки ударов американским оружием по России говорят о вовлеченности США в конфликт

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки нанесения ударов по российской территории американским оружием указывают на вовлеченность США в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, попытки США совершать удары по российской территории предпринимались и раньше, это довольно красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт, передает ТАСС.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    Сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что Байден подводит весь мир к красной линии.

    Коментарии (2)
    31 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    США заверили в отсутствии намерений размещать ядерное оружие в АТР

    Замглавы пресс-службы Госдепа Пател заявил об отсутствии у США намерений размещать ядерное оружие в АТР

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас США не видят необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

    Пател сказал, что у Вашингтона отсутствуют планы по размещению ядерных вооружений на Корейском полуострове, передает ТАСС.

    Напомним, Москва заявила, что в ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отменить мораторий на ракеты средней и меньшей дальности, а также осуществить меры по ядерному сдерживанию.

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    31 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

    Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Банковой не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, поэтому считают возможным обвинять Джо Байдена и Си Цзиньпина в своем фиаско. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее офис Зеленского разрешил публичную критику президента США и председателя КНР.

    «Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

    При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог. 

    В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

    При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

    Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.  

    По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

    Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

    Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

    По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

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    31 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков оценил идею Запада урегулировать конфликт на Украине без России

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал пустым времяпрепровождением поиск вариантов урегулирования конфликта на Украине без участия России.

    По его словам, искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя МИД Швейцарии Пьера Алена Эльчингера, Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, потому что без Москвы он немыслим.

    В МИД Китая также заявили, что мирная конференция по Украине должна получить признание как в Киеве, так и в Москве.

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    31 мая 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Суд над Трампом похож на попытку устранения политических конкурентов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвинения в отношении 45-го президента США Дональда Трампа схожи с попытками устранить политических соперников любыми средствами, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Москве «не очень нравится», когда говорят что-то извне по решению российских судов, и потому она старается не комментировать какие-либо решения в третьих странах, в том числе по истории с судом над Трампом, сказал Песков, передает ТАСС.

    Российская сторона знает, что решение суда еще не оглашалось, но осознает, что в США проводится «фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами». «Это очевидно», – подчеркнул он.

    Такие действия видны «всему миру невооруженным глазом», заключил представитель Кремля.

    Напомним, жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

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