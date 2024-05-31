За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.5 комментариев
WSJ: США ограничили применение своего оружия для Украины
The Wall Street Journal: Байден ограничил применение американского оружия по России из-за риска разрастания конфликта
Американская администрация ограничила применение американского оружия, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.
По информации издания, на текущий момент администрация Байдена одобрила применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по целям, расположенным на территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. Но запретила Киеву использовать тактические ракеты ATACMS по объектам в глубине России, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Великобритания предоставляла ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow на протяжении длительного времени и никогда не вводила для Киева каких-либо ограничений на применение.