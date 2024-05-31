За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.5 комментариев
РЖД начали восстановление ж/д сообщения Армении и Грузии
Специалисты РЖД начали восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Грузией, нарушенного из-за стихийного бедствия, сообщил пресс-секретарь зампреда правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев.
Специалисты РЖД приступили к восстановлению внутреннего международного ж/д сообщения Армении и Грузии, оно проводится в соответствии с договоренностями Оверчука и вице-премьера Армении Мгера Григоряна, указал Матвеев, передает ТАСС.
«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией», – сообщил он.
Сообщение было нарушено из-за стихийного бедствия 25-26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении.
Напомним, из-за наводнения в Армении наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью. Москва предлагала помощь Еревану в связи со сложной ситуацией с паводками в этой стране.