РЖД начали восстановление ж/д сообщения Армении и Грузии

Tекст: Алексей Дегтярев

Специалисты РЖД приступили к восстановлению внутреннего международного ж/д сообщения Армении и Грузии, оно проводится в соответствии с договоренностями Оверчука и вице-премьера Армении Мгера Григоряна, указал Матвеев, передает ТАСС.

«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией», – сообщил он.

Сообщение было нарушено из-за стихийного бедствия 25-26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении.

Напомним, из-за наводнения в Армении наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью. Москва предлагала помощь Еревану в связи со сложной ситуацией с паводками в этой стране.