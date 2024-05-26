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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    26 мая 2024, 16:30 • Новости дня

    В двух регионах Армении начались сбои в интернете

    В двух регионах Армении начались сбои в интернете из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наводнения в двух армянских регионах привели к сбоям в работе интернета и мобильной связи в стране, повреждены оптоволоконный кабель и станция мобильной связи.

    Из-за наводнения в Лорийской и Тавушской областях повредились кабель оптоволоконного соединения, а также станция сотовой связи, передает «Sputnik Армения».

    Также в Ереване в воскресенье началось шествие оппозиционеров.

    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    26 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом КАБов в Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», где также в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что цели выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

    Ранее военкоры сообщили, что в Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 19:48 • Новости дня
    Байден снова попытался оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.

    По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.

    Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.

    Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    26 мая 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Польский оператор PERN и российская «Транснефть» договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию

    Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию
    @ Транснефть-ТВ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Достигнута договоренность между польским оператором PERN, российской «Транснефтью» и немецкой PCK Schwedt о транзите нефти из Казахстана в Германию, сообщают информационные агентства.

    Как сообщает Reuters, PERN и «Транснефть» договорились сохранить транзит. Указывается, что он мог прерваться уже в июне. Reuters пишет, что ранее возникла «тупиковая ситуация» с платежами, передает РБК.

    Reuters пояснило, что «Транснефть» требовала от Польши до июня оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово, а PERN боялся нарушить санкции. В результате расходы согласился оплатить нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, получающий указанную нефть. Также отмечается, что обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания.

    В 2023 году «Транснефть» начала подачу казахстанской нефти транзитом через Польшу в Германию.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    25 мая 2024, 20:45 • Новости дня
    Названы главные преимущества «народного ОПК»

    Эксперты: Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства

    Названы главные преимущества «народного ОПК»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Процедура включения предприятий «народного ОПК» в систему гособоронзаказа должна быть максимально упрощена, «народный ОПК» способен оперативно подстраиваться под нужды бойцов в зоне спецоперации, кулибины могли бы занять нишу по выпуску мелкосерийных изделий, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. О необходимости активнее задействовать ресурсы «народного ОПК» заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством военной промышленности.

    «Народный ОПК» способен оперативно подстраиваться под нужды бойцов в зоне спецоперации. Именно малые предприниматели быстрее реагирует на необходимые изменения, вводят новшества и ноу-хау, перенастраивают производство. Крупным предприятиям сложнее менять систему и технологии, а результат нужен здесь и сейчас. Надо развивать систему малых и микропредприятий в системе ОПК», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    «Моя двоюродная сестра в Краснодаре активно плетет маскировочные сети. То есть «народный ОПК» – это инициатива граждан в помощи фронту... Постоянно происходит живой обмен информацией участников СВО с так называемыми кулибиными, народными мастерами. Даже те, кто не является участником боевых действий, погружается в проблематику СВО. Энтузиасты за счет своего личного времени и ресурсов вносят свой вклад», – отметил эксперт.

    Немало кулибиных оказалось среди представителей региональных национально-культурных автономий, в частности, проживающих в России этнических азербайджанцев. Народными умельцами создаются не только средства маскировки, но FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы и подавления, детекторы беспилотников, «дронобойки», уникальные снайперские ружья и так далее. «Речь идет о помощи бойцам, вопросах технического и инженерного обеспечения. Поставляются беспилотники, маскировочные сети и многие другие вещи, которые позволяют комфортнее чувствовать себя в боевых условиях», – добавляет спикер.

    По его мнению, российским производителям военного оборудования нужно брать пример с кулибиных. «Руководители предприятий ОПК должны побывать на фронте, понять, что нужно делать для конкретного бойца, снайпера, танкового, мотострелкового или артиллерийского подразделения. Нужно вникать в любые мелочи, общаться с командирами, брать шефство над конкретным подразделением и получать информацию о том, что им необходимо», – считает Перенджиев.

    В субботу президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

    Сразу после церемонии инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Президент указал, что для достижения успехов Россия должна находиться на шаг впереди в технологическом плане. Над этой задачей в настоящий момент работают разные организации: специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Минобороны и даже гражданские службы.

    В связи с этим он заявил о важности развития «народного ОПК». «Над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – отметил глава государства.

    «Предприятия ОПК в основном выпускают сложные технические изделия. Ранее был принят закон, чтобы в структуре гособоронзаказа работали малые и средние предприятия. При этом закон допускал, чтобы доля этих предприятий составляла примерно 15% от гособоронзаказа. Но, к сожалению, полностью этот закон так и не заработал. Кулибины могли бы занять нишу по выпуску мелкосерийных изделий и всего того, что меньше всего интересует крупные оборонные предприятия», – считает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    По его словам, призыв президента активнее задействовать ресурсы «народного ОПК» направлен на то, чтобы «процедура включения таких предприятий в систему гособоронзаказа была максимально упрощена». Сейчас, действуя в рамках существующего федерального закона, от момента выхода на конкурс до заключения договора пройдет порядка 190 дней и за это время «потребность изделия может быть критической».

    «Если посмотреть на требования федеральных законов по гособоронзаказу, то малые и средние предприятия не смогут соответствовать им. Чтобы изделие рассматривалось государственной комиссией, нужно изготовить десять опытных образов за свой счет и отдать на госиспытания. Не всякое малое предприятие готово идти на такие затраты, хотя их образцы в качестве частной инициативы уже отлично зарекомендовали себя в ходе боевых действий», – рассказал Леонков.

    Помимо возможных организационных сложностей кулибины могут столкнуться с проблемой допуска к государственной военной тайне. «Для производства чего-либо нужно иметь допуск. Аттестация предприятий на допуск – это отдельная серьезная процедура», – указывает специалист.

    «Понятие государственно-частное партнерство нужно распространить на «народный ОПК». Деятельность таких народных предприятий направлена на помощь фронту, а не получение прибыли. Возможно, можно было бы узаконить связку конкретного взвода с «народным ОПК» в конкретном регионе», – уверен Перенджиев.

    Эксперты сходятся во мнении, что назначенный недавно министром обороны экономист Андрей Белоусов сможет наладить систему взаимодействия государства с «народным ОПК». «Речь идет о том, чтобы ресурсы народного производства четко работали на оборону, успех СВО. Все это должно быть юридически оформлено. Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства в правовом и управленческом поле», – подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    По мнению Леонкова, новому руководству Минобороны предстоит заняться вопросами упрощения взаимодействия малых предприятий с военным ведомством. «В США уже принимаются законы, которые упростили бы частным предприятиям работу с Пентагоном. То же самое нужно делать и нам. Те инновации, которые подтверждают свою эффективность на поле боя, должны быстрее попадать в войска. Кроме того, кулибины должны иметь заказ, то есть финансирование мелкосерийного производства востребованных изделий», – подытожил Леонков.

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    26 мая 2024, 05:51 • Новости дня
    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден использует «словесное хамство», поскольку зол из-за того, что Россия, «говоря языком американцев», бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.

    Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.


    Коментарии (9)
    26 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»

    Захарова сочла заявление Байдена об американской «незаменимой» нации «кринжем года»

    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что США – «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире».

    «Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – приводит Захарова в Telegram слова президента США.

    Она назвала эти заявления «кринжем года», отметив, что Байден не стал упоминать про «печатный станок и госдолг». Захарова также напомнила, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Захарова подчеркнула, что Вильсон одержал победу на выборах.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что США не справились с монополией на мировое господство и с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

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    26 мая 2024, 01:18 • Новости дня
    G7 пригрозила санкциями за «обманные практики» с российской нефтью

    G7 обещала бороться с обходом западных санкций и «обманными практиками» перевозки нефти из России

    G7 пригрозила санкциями за «обманные практики» с российской нефтью
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министры финансов стран G7 на встрече в Вашингтоне договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России.

    В итоговом коммюнике министры стран G7 заявили, что намерены помешать «попыткам уклониться от санкций или обойти их». В частности, речь идет о «содействии закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов».

    Также в G7 намерены добиваться соблюдения потолка цен на российскую нефть. Тем, кто использует «обманные практики» для перевозки нефти из России G7 пригрозила санкциями, передает РИА «Новости».

    Напомним, главы министерств финансов и экономики стран Группы семи не смогли принять решение об использовании прибыли от замороженных активов России.

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    25 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Ники Минаж задержали в Амстердаме с наркотиками

    Ники Минаж задержана в аэропорту Схипхол за хранение легких наркотиков

    Ники Минаж задержали в Амстердаме с наркотиками
    @ Nancy Kaszerman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Рэп-исполнительница Ники Минаж (Оника Таня Мараж), которая на этой неделе выступала в Амстердаме в рамках мирового турне Pink Friday 2, задержана в голландском аэропорту Схипхол, у нее нашли легкие наркотики, сообщают СМИ.

    О задержании исполнительницы сообщил портал nu.nl. Военная полиция подтвердила задержание за хранение легких наркотиков гражданки США, но не стала уточнять, кто именно задержан, передает ТАСС.

    При этом ранее Минаж опубликовала в соцсети видео споров с сотрудниками аэропорта и с военной полицией. Она обвинила сотрудников аэропорта в «попытке саботировать тур», а полицию убеждала, что никаких наркотиков у нее нет, передает РБК.

    В 2020 году брата исполнительницы Джелани Мараж приговорили к 25 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней падчерицы. Самой Ники Минаж на заседании суда не было, но в ходе процесса зачитали ее письмо от 2016 года, в котором исполнительница просит более мягкого наказания для брата, называя его «нежным, терпеливым и самоотверженным».

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    26 мая 2024, 10:44 • Новости дня
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в воскресенье о том, что «страной сегодня управляют власти, охраняющие ее суверенитет, независимость и национальные интересы» и обвинил президента Саломе Зурабишвили в «предательстве», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В День независимости на площади Свободы в Тбилиси перед военнослужащими в своем выступлении глава правительства сказал, что за эти годы «Грузия прошла многие испытания, три войны в начале 1990-х, фактически потерю независимости в 2004-2012 годах (период правления экс-президента Михаила Саакашвили), авторитаризм, правление агентуры и четвертую войну (с Россией)».

    Напомнив о «временной оккупации» 20 процентов территории Грузии, он отметил, что с 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Грузия прошла через неоднократные попытки потясти ее суверенитет и независимость, особенно в последние 4 года».

    «И сегодня Грузия и ее независимость стоят перед сложнейшими вызовами, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Но единство народа и избранной им власти дает возможность сохранять мир в условиях экзистенциальных опасностей и неоднократных предательств, в том числе предательства президента».

    Премьер-министр Грузии пообещал «трудом и борьбой обязательно исполнить грузинскую мечту, создав единую и сильную Грузию, которая со своими суверенитетом, достоинством и ценностями займет принадлежащее ей место в единой европейской семье».

    «В 2030 году мы будем жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. В 2030 году единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи», – заявил премьер-министр Грузии.

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    26 мая 2024, 10:13 • Новости дня
    Российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.

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    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский назвал Россию «Рашкой», передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк» или «русня». Что это за фашистский спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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