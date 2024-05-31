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    Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира
    ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    Отражена массированная атака ВСУ на Крымский мост
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    В ФРГ одобрили использование немецкого оружия для ударов по России
    Рособрнадзор назвал главную задачу досмотров перед ЕГЭ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

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    31 мая 2024, 13:42 • Новости дня

    Песков заверил в выполнении нацпроектов в полном объеме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все нацпроекты будут выполнены в полном объеме, несмотря на дефицит бюджета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что все проекты и программы развития скрупулезно просчитываются, средства на них изыскиваются заранее. Поэтому все они будут выполнены полностью, передает ТАСС.

    При этом экономика России развивается быстро, однако ей приходится противостоять определенным вызовам макро- и микроэкономического плана. По этим рискам также изыскиваются пути решения и минимизации рисков.

    По данным Федерального казначейства, дефицит бюджета составляет 4 трлн рублей.

    30 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина

    FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию

    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Офис Владимира Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, пишет британская газета The Financial Times (FT).

    Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.

    На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.

    Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.

    Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».

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    31 мая 2024, 02:37 • Новости дня
    Анапу лишили статуса города

    Статус Анапы изменили с города-курорта на муниципальный округ

    Анапу лишили статуса города
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, так как она не соответствует критериям, сообщили в пресс-службе парламента Кубани.

    Поясняется, что Анапа как город не отвечает критериям «по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа». Статус Анапы приведут в соответствие с федеральным законом. В парламенте заверили, что изменения не доставят неудобств местным жителям, передает ТАСС.

    Как указывает РБК, для статуса городского округа две трети жителей поселений должны жить в городах и других городских населенных пунктах; плотность населения должна как минимум в пять раз превышать среднюю по России. Преобразовать не соответствующие критериям городские округа в муниципальные местные власти должны до 2025 года.

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    30 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского

    Единственной легитимной властью в стране остается Верховная рада

    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Максим Попов

    В настоящее время единственной легитимной структурой является Верховная рада, сообщил один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник.

    По его словам, несмотря на то, что на Украине приняли решение не проводить президентские выборы в связи с военным положением, хронологически полномочия Верховной рады еще не завершены. Таким образом, в соответствии с конституцией именно парламент остается единственным легитимным органом госуправления, сказал он в интервью ТАСС.

    Он добавил, что Зеленский – нелегитимный руководитель страны. Эта нелегитимность «была специально сконструирована». Табачник пояснил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из них – это Великобритания. По его мнению, Лондон последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, ему выгодны затягивание военных действий и их эскалация. При этом он сообщил, что Британии «абсолютно наплевать» на нелегитимность Зеленского.

    Как сообщалось ранее, по словам президента Путина, конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, поэтому только она является легитимной властью в стране.



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    31 мая 2024, 03:29 • Новости дня
    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира

    Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира с 2021 года

    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира
    @ CNBC International/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из обновленных данных Всемирного банка, еще в 2021 году российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира.

    ВБ в четверг обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году Россия с 3,8% от мирового ВВП опередила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов, показатели Японии и Германии – 5,6 трлн и 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    В 2022–2023 годах, как подсчитало РИА «Новости», Россия не уступила достигнутых позиций. Ее экономика опережала Японию и Германию – 6 трлн и 6,45 трлн против 5,9 и 6,3 у Японии, 5,5 и 5,9 у Германии. Лидирует Китай (35 трлн), за ним следуют США (27,4 трлн) и Индия (14,6 трлн).

    В феврале сообщалось, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако расчеты базировались на данных за 2017 год. В четверг Всемирный банк обновил их с учетом информации за 2021 год.

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    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    30 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины западным оружием по России

    Захарова: Россия понимает роль НАТО в возможных ударах западным оружием по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не требуется разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России, поскольку основную роль в этом процессе будет выполнять НАТО, и Москва это понимает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

    Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.

    «В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.

    В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.

    Ранее Ватикан предупредил о последствиях ударов Киева по России западным оружием.

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    30 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России

    Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России, несмотря на угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение немецкого производителя шоколада Ritter Sport не покидать российский рынок является правильным, несмотря на поступающие руководству угрозы, заявил глава компании Андреас Ронкен в интервью изданию Focus.

    По его словам, он бы принял это решение снова, передает РИА «Новости». Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому, чтобы показать, «что и русские дети любят есть шоколад».

    С момента принятия решения Ронкен получает угрозы убийством, однако войны по-прежнему не «выигрываются продовольственными рестрикциями». Глава компании отметил, что этот вопрос показывает дилемму между позицией и ответственностью.

    Для Ritter Sport Россия является вторым по величине рынком, закрытие бизнеса привело бы к увольнению по меньшей мере 200 человек. Компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые действуют на 100% в соответствии с представлениями производителя о морали.

    Ронкен при этом заявил, что полностью средний бизнес не может быть аполитичным. К примеру, в прошлом году Ritter Sport пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около 1 млн евро.

    Напомним, в 2022 году российский рынок покинул швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli.


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    30 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперт: Запад готовит украинцев к новой мобилизации с 18 лет

    Эксперт Джерелиевский: Снижать планку возраста мобилизации на Украине требуют США

    Эксперт: Запад готовит украинцев к новой мобилизации с 18 лет
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев понимает, что снижение призывного возраста для мобилизации увеличит социальную напряженность на Украине, что рано или поздно может привести к взрыву. Но Запад требует от Банковой увеличивать количество призывников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. О том, что Украина должна понижать возрастную планку подлежащих мобилизации, заявил полковник ВВС США Седрик Лейтон. Также эта тема активно обсуждается местными военными.

    «На Украине проводится информационная кампания о необходимости еще больше снизить планку призывного возраста. Но сами политтехнологи Банковой понимают, что достичь эффекта 2022 года, когда в военкоматы выстраивались очереди, уже не получится. Ставка делается не только на информационное воздействие, но и на репрессивные механизмы», – считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По мнению эксперта, главная цель подобной информационной кампании – оказать давление на Зеленского для того, чтобы он принимал непопулярные решения. «Его команда прекрасно понимает, что снятие дополнительных ограничений для мобилизации будет увеличивать социальную напряженность, которая рано или поздно может привести к взрыву. Тем не менее Запад требует от Банковой снимать призывные рамки и увеличивать количество призывников», – пояснил Джерелиевский.

    По его словам, американцы всеми силами подталкивают Зеленского к принятию непопулярных решений. «Фактически все визитеры в Киев – шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, сенатор Линдси Грэм, советник Байдена Джейк Салливан – говорили о необходимости усиления мобилизационного трека, снижении призывного возраста, расширении количества призывников», – напомнил спикер.

    Эксперт пояснил, что американцам в любом случае нужно выйти на такой формат завершения конфликта, чтобы он не выглядел как капитуляция США и проявлением их слабости. «Очевидно, что конфликт уже не будет выглядеть их победой, они попытаются свести его в ничью. И ради этого они готовы положить любое количество украинцев», – добавил спикер.

    Джерелиевский полагает, что вступивший недавно в силу закон о мобилизации дал обратный эффект – люди начали прятаться и разбегаться от угрозы попасть в ряды ВСУ. По мнению эксперта, без расширения мобилизации Украина не выстоит, поэтому «отсутствие вооружений и боеприпасов Банковая старается компенсировать за счет живой силы». «Сейчас уже стоит вопрос о женской мобилизации, под видом добровольцев пытаются заставить идти в ВСУ заключенных», – акцентировал собеседник.

    О том, что Киеву нужно снижать возраст подлежащих мобилизации, заявил накануне в интервью украинским СМИ полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он отметил, что в США призывной возраст был с 18 лет. Поэтому Лейтон удивлен тем, что на Украине порог был снижен лишь с 27 до 25 лет. По его словам, учитывая разницу между Украиной и Россией, Киеву важно привлечь столько людей, сколько потребуется для успешного ведения боевых действий.

    В ходе недавного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече со студентами киевского университета также объяснял им необходимость проведения мобилизации в стране. «Мобилизация – это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи», – сказал Блинкен.

    В то же время боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде» рассуждал о важности мобилизации, назвав ее «долгом каждого мужчины», и допустил снижение призывного возраста.

    Напомним, в ходе своего визита в Узбекистан президент России Владимир Путин сказал, что задумка «хозяев» Украины заключается в возложении на действующую украинскую власть всех непопулярных решений, в том числе о понижении призывного возраста.

    «И после принятия этого и других непопулярных решений действующих сегодня как бы представителей исполнительной власти, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто – чик, поменяют, и все. Если задумка в этом, то в принципе тогда логика понятна. Посмотрим, что будет происходить дальше», – пояснил Путин.

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    30 мая 2024, 21:04 • Новости дня
    В СПЧ назвали число погибших в результате атак ВСУ на Белгородскую область

    Фадеев сообщил о гибели 175 мирных жителей в результате атак ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    За время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 175 мирных жителей, почти 800 ранены, разрушено или повреждено 18 тыс. жилых домов, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    Помимо жертв и разрушений в результате обстрелов в регионе насчитывается более 300 поврежденных социальных объектов и около 200 промышленных предприятий мирного назначения, передает ТАСС.

    Он уточнил, что СПЧ с весны 2022 года фиксирует нарушения прав человека со стороны ВСУ, предоставив международным структурам информацию о более чем 15 тыс. таких случаев. По его словам, Вашингтон намеренно не желает замечать очевидные преступления Киева против человечности. Фадеев добавил, что не рассчитывает на то, что эта информация будет доступна «цинику из Госдепа».

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе автобус «Газель» в поселке Зозули Борисовского района, погиб человек.

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    30 мая 2024, 17:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине

    Политолог Скачко: С помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям

    Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство испытывает проблемы как внутри страны, так и во внешней политике. Гей-парад стал для офиса Зеленского беспроигрышным вариантом для преодоления своих трудностей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве анонсировали первый с начала СВО марш сексуальных меньшинств.

    «Решение провести парад ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Киеве именно сейчас может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, украинские власти сегодня находятся в подвешенном состоянии. Зеленский нелегитимен, а Рада не хочет брать на себя его полномочия, боясь быть разогнанной. Данное шествие является способом отвлечь население от политических вопросов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, офис Зеленского испытывает проблемы и во внешней политике. Например, украинские власти хотят бить по России дальнобойным оружием, но на Западе нет единого мнения на этот счет. Поэтому наш противник решил показать свою верность европейским идеалам с помощью беспроигрышного варианта – марша ЛГБТ. С той же целью, в частности, раскручивалась тема с геями-солдатами в рядах ВСУ. Это примитивная тактика, но она может сработать», – отмечает собеседник.

    «Также я не исключаю использования этого парада для пополнения рядов ВСУ. Работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) все равно, какой ориентации будет мобилизованный, они в первую очередь выполняют свой план. Запад не будет возмущаться такому способу призыва и закроет на подобные действия глаза», – резюмировал Скачко.

    Напомним, на Украине впервые с начала СВО анонсировали проведение ЛГБТ-фестиваля и «Марша равенства». Мероприятия состоятся в Киеве в начале июня. Для безопасности шествие проведут в метро.

    Это происходит на фоне вступившего в силу закона об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Согласно этому документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных. Кроме того, теперь повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

    Отметим, что в августе 2021 года «Марш равенства» уже проводили в Одессе. В нем приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.

    В ответ на это мероприятие противники ЛГБТ устроили свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители меньшинств. В результате пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев, был задержан 51 человек.

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    31 мая 2024, 06:18 • Новости дня
    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США, если тот «не будет убит»

    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, «если не будет убит до этого», заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон, комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) решение присяжных по делу Трампа, заявил об «окончании жизни самой справедливой системы правосудия в мире». «Любой, кто будет оправдывать этот приговор – угроза для вас и вашей семьи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в США жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов. Решение присяжных не препятствует выдвижению кандидатом на пост президента США.

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    30 мая 2024, 20:16 • Новости дня
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала новое видео с обращением, предположительно, Александра Труфанова – гражданина России и Израиля, похищенного во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

    Заложник сообщил на иврите, что с ним «все в порядке», несмотря на обстрелы Израиля, передает ТАСС.

    Ранее было опубликовано видео, где молодой человек, представившийся Александром Труфановым, заявил, что вскоре расскажет «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».

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    31 мая 2024, 00:31 • Новости дня
    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США

    Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США
    @ Timothy A. Clary/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи.

    Трамп объявлен виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп может обжаловать решение присяжных, которое при этом не является помехой для выдвижения кандидатом на пост президента США, передает РИА «Новости».

    В жюри присяжных входят семь мужчин и пять женщин, они совещались около 11 часов, чтобы прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения, передает ТАСС.

    Приговор ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.

    Трамп обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам Трампа, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает жителей США помочь Трампу одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что судебным процессом по делу о подлоге финансовых документов руководит Джо Байден.

    15–18 июля в Милуоки пройдет общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

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    30 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями

    РПЦ разорвала общение с болгарскими архиереями из-за их совместной литургии с украинскими раскольниками

    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синод Русской православной церкви (РПЦ) счел невозможным совместное служение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за их участия в литургии с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили в РПЦ.

    РПЦ глубоко скорбит, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, следует из сообщения на сайте РПЦ.

    Синод отмечает, что отношениям РПЦ и БПЦ нанесен серьезный ущерб, а Константинопольский патриархат продолжает «раскалывать» православных.

    Ранее 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.

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