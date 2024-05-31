  • Новость часаБелоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
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    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Транснациональные компании устали от антироссийских санкций

    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    31 мая 2024, 10:59 • Новости дня

    Белоусов: НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии

    Глава Минобороны Белоусов: НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса и Евросоюза курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, отдельные представители НАТО и ЕС стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, чтобы получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию, для этого они дестабилизируют обстановку, финансируя акции протеста в Грузии, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Армении и Азербайджану также бесцеремонно навязываются посреднические услуги, в частности, предложение подписать мирный договор на западных площадках и «под диктовку».

    Кроме того, министр отметил, что ситуация в Афганистане в этой связи требует постоянного контроля и укрепления границы из-за того, что на этой территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках.

    Ранее  президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии. Идею Зурабишвили раскритиковали в оппозиции Грузии.

    До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об усталости страны от «сквозняка НАТО».

    30 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за заявления посла Германии в Грузии
    @ Movement/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал «безответственным» заявление посла Германии в Грузии Петера Фишера о том, что Германия заблокирует путь Грузии в Евросоюз из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.

    Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».

    По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».

    «Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».

    Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».

    Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».

    «Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.

    По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».

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    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


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    30 мая 2024, 11:33 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
    Премьер Грузии назвал «несерьезным» руководство Эстонии
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «несерьезным» руководство Эстонии после заявления премьер-министра этой страны Каи Каллас, которая якобы не была уведомлена о выступлении министра иностранных дел ее страны на митинге оппозиции в Тбилиси, что вызвало возмущение грузинских властей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что министр иностранных дел Эстонии без согласия премьер-министра этой страны участвует в акции оппозиции в Тбилиси, это говорит о несерьезности в конкретной структуре (Эстонии)», – заявил грузинский премьер.

    «Все это вызывает большое сожаление», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе также подверг резкой критике сравнения со стороны Эстонии акций оппозиции в Тбилиси с «Майданом».

    «Майдана» в Грузии никто не дождется, – сказал он. – Что принесли эти события Украине? До 2013 года это было территориально целостное государство с экономикой в 200 млрд долларов. А сейчас Украина обрушена, экономика сократилась существенно, 20% территорий оккупированы, десятки тысяч человек погибло, а ответственность за это никто на себя не берет».

    «Пример Украины показывает нам, как надо беречь независимость собственной страны», – заявил председатель правительства Грузии.

    Накануне Каю Каллас спросили в парламенте Эстонии, одобряет ли она участие министра иностранных дел Маргуса Цахкна в антиправительственном митинге, прошедшем в Грузии. Премьер Эстонии отметила, что министр иностранных дел не согласовывал свое участие в митинге с правительством этой страны.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    29 мая 2024, 03:59 • Новости дня
    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России

    Bloomberg узнало о желании Берлина и Праги найти способ для ЕС отказаться от газа, нефти и ядерных материалов из России

    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия и Чехия считают, что ЕС должен собрать рабочую группу, которая займется поиском возможностей для полного отказа от российских поставок газа, нефти и ядерных материалов, сообщило Bloomberg.

    Соответствующее письмо глава минэкономики Германии Роберт Хабек и глава минторга Чехии Йозеф Сикела направили главе минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену (Бельгия председательствует в Совете ЕС), передает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

    В письме говорится, что необходимо «систематически» снижать поставки «газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России». Такое требование объясняется «энергетическим суверенитетом и безопасностью».

    Напомним, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер признал зависимость Европы от России в энергетике. Страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая, Дмитрий Александров, Тбилиси

    Парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, следует из итогов голосования.

    Согласно данным голосования, парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на так называемый закон об иноагентах и поддержал изначальную редакцию документа, передает ТАСС.

    Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50, изначальную редакцию закона поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а четыре – против.

    Представитель «Грузинской мечты» Анри Оханашвили заявил, что «борьбу за прозрачность пытаются стигматизировать, называя закон «русским». Оханашвили заявил, что  «правда на стороне тех, кто выступает за этот закон, который послужит информированию населения Грузии, превенции ряда вопросов и защите интересов Грузии». Обсуждение проходило бурно, депутаты обвиняли друг друга в «предательстве интересов Грузии». Депутат от большинства Ирма Заврадашвили облила водой оппозиционера Георгия Вашадзе, который сказал, что «Грузинская мечта» встала на путь предательства.

    Между тем, у здания парламента Грузии после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» собрались сторонники оппозиции, они выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес грузинских депутатов,  про собрались собираются сторонники оппозиции, которые кричат: «Нет русскому закону!» и «Рабы!».

    Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния».

    ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.

    Коментарии (11)
    28 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    @ Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Евросоюза все больше считают, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны быть у руля сообщества, пишет издание Politico.

    СМИ отмечает, что в Шольце и Макроне видят в ЕС «хромых уток», которые фактически доживают свой срок на посту, передает ТАСС.

    Такой взгляд на лидеров связан с их слабым влиянием на политику своих стран, а также с их неспособностью укрепить веру других участников ЕС в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

    Сейчас в Европе уже не уверены, что «эти двое – легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС – должны оставаться у руля» сообщества.

    При этом способность Макрона и Шольца оказывать влияние внутри Евросоюза также была подорвана из-за их прохладного отношения друг к другу, расхождения позиций по вопросам энергетики и по украинскому конфликту, а также из-за экономической слабости их Германии и Франции.

    Эксперты полагают, что все этом может значительно пошатнуть авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент 6–9 июня.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала про конфликт Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

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    30 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

    Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ после депортации не пустили в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший студент МГУ Сергей Гулько, депортированный из России за сбор средств для нужд украинской армии, не смог попасть в Грузию.

    Гулько рассказал РИА «Новости», что после депортации он купил билет в Грузию, но ему было отказано во въезде без объяснения причин. В итоге он вылетел в другую страну, где планирует продолжить обучение и получить диплом врача.

    Он сообщил, что его собирались выслать назад в Россию, однако в итоге разрешили купить билет в другую страну.

    «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», – добавил он.

    Напомним, ранее суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько в специальное учреждение для иностранцев.

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    29 мая 2024, 23:21 • Новости дня
    В Грузии назначили дату регистрации НПО, финансируемых из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Регистрация неправительственных организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, начнется в Грузии в сентябре. Об этом сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

    Для регистрации НПО будет создан специальный электронный портал. Организации, не предоставившие информацию о своих доходах, будут оштрафованы, передает РИА «Новости»

    Напомним, в мае парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал критику со стороны ЕС и США.

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    30 мая 2024, 16:30 • Новости дня
    Захарова напомнила ЕС его заявления о продовольственной безопасности

    Захарова напомнила обещания ЕС накормить нуждающихся на фоне новых пошлин на российское зерно

    Tекст: Максим Попов

    На фоне введения «запретительных пошлин» на зерно из России и Белоруссии официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила европейским политикам про их обещания обеспечить продовольственную безопасность ЕС и накормить нуждающихся.

    По словам дипломата, европейцам стоит пересмотреть обещания относительно продовольственной безопасности, которые они давали два года назад. «Это говорят те же самые люди или их двойники?» – задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение ЕС.

    Напомним, накануне Совет Европы утвердил заградительные пошлины на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Размер пошлины составил 95 евро за тонну, что примерно соответствует 50% стоимости пшеницы на европейском рынке, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам замглавы МИД Сергея Вершинина, заявления о том, что цены на зерновом рынке Европы растут из-за действий России, не соответствуют действительности.



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