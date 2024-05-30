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Турчак: В предварительном голосовании «Единой России» победили 95 бойцов СВО
Около половины участников специальной военной операции, выдвигавшихся на предварительное голосование «Единой России», вошли в число победителей, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Из 210 бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР победили 95, в этом году партия ввела преференции этой категории участников процедуры и сопровождала их индивидуально, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
«Избиратели оказали им доверие, а они в свою очередь поверили партии. Это высокая оценка. Нет никаких сомнений в том, что ребята справятся с задачами избирательной кампании также успешно, как они решали, а кто-то продолжает решать, задачи на передовой», – отметил он.
Всего в предварительном голосовании приняли участие 22 тыс. кандидатов и почти три млн избирателей. Среди победителей предварительного голосования – только 30% действующие депутаты.
«В ряде регионов убедительную победу над опытными политиками одержали новички – кандидаты, впервые участвующие в выборах, в том числе прошедшие через проект «ПолитСтарт», организованный Высшей партийной школой», – сообщил Турчак.
«Еще раз благодарю наши команды в регионах, кто обеспечивал проведение предварительного голосования. Оно состоялось и прошло без нарушений. Все победители процедуры станут членами или сторонниками партии и будут выдвинуты от «Единой России» на выборы в регионах в сентябре», – добавил он.