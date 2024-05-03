Внук Зюганова опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Внук Зюганова опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации

Tекст: Алексей Дегтярев

Сообщения о госпитализации лидера КПРФ – это неправда, со здоровьем у политика «все в порядке», сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что Леонид Зюганов якобы попал в больницу из-за болей в спине.

Ранее Леонид Зюганов сообщал, что его попадал в больницу с коронавирусной инфекцией, поскольку до этого занимался самолечением.