Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Внук Зюганова опроверг сообщения об экстренной госпитализации
Внук Зюганова опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации
Сообщения об экстренной госпитализации внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида не соответствуют действительности, сообщил сам политик.
Сообщения о госпитализации лидера КПРФ – это неправда, со здоровьем у политика «все в порядке», сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в Сети появились сообщения о том, что Леонид Зюганов якобы попал в больницу из-за болей в спине.
Ранее Леонид Зюганов сообщал, что его попадал в больницу с коронавирусной инфекцией, поскольку до этого занимался самолечением.