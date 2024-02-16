Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Внук Зюганова после госпитализации с коронавирусом дал совет россиянам
Внук Зюганова после попадания в больницу с коронавирусом посоветовал не заниматься самолечением
Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид заявил, что попал в больницу с коронавирусной инфекцией, до этого он занимался самолечением, он посоветовал россиянам не следовать его примеру.
Леонид Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пока все еще лежит в больнице, у него подтвердился коронавирус. Политик пояснил, что его организм пока еще не способен самостоятельно бороться с заболеванием.
Зюганов добавил, что в прошлый раз занимался самолечением две недели, а потом также попал в больницу. Он посоветовал россиянам не заниматься самолечением, а обращаться в скорую помощь и консультироваться с врачами.
Зюганова госпитализировали с коронавирусом на этой неделе, он жаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.