Внук Зюганова после госпитализации с коронавирусом дал совет россиянам

Внук Зюганова после попадания в больницу с коронавирусом посоветовал не заниматься самолечением

Tекст: Алексей Дегтярев

Леонид Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пока все еще лежит в больнице, у него подтвердился коронавирус. Политик пояснил, что его организм пока еще не способен самостоятельно бороться с заболеванием.

Зюганов добавил, что в прошлый раз занимался самолечением две недели, а потом также попал в больницу. Он посоветовал россиянам не заниматься самолечением, а обращаться в скорую помощь и консультироваться с врачами.

Зюганова госпитализировали с коронавирусом на этой неделе, он жаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле.