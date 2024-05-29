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В правительстве рассказали о подготовке нового нацпроекта «Молодежь и дети»
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» планируется реализовать меры, направленные на развитие университетов и колледжей, об этом и о других параметрах нацпроекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
В целях укрепления международного сообщества молодежи, поддержки их социальных проектов и создания условий для регулярного приезда иностранцев в Россию также предлагается создать отдельный федпроект «Россия в мире», в рамках которого продолжится инфраструктурное развитие федеральной территории «Сириус». Также будет увеличено количество иностранных студентов до 500 тыс. человек. Кроме того, выйдут на новый уровень мероприятия по продвижению российских ценностей и популяризации русского языка за рубежом.
Также реализуются меры, направленные на развитие университетов и колледжей: создаются молодежные лаборатории и передовые инженерные школы, строятся кампусы мирового уровня, а также действует программа поддержки университетов – «Приоритет-2030», говорится в Telegram-канале правительства.
«У нашей молодежи должны быть широкие возможности проявить себя и свои таланты, что в свою очередь обеспечит нашу экономику профессионалами, молодыми исследователями. Это будет вклад молодежи в обеспечение лидерства и конкурентоспособности нашей страны», – сказал вице-премьер.
Для полного раскрытия потенциала ребят, обучающихся в колледжах, будет продолжена реализация федпроекта «Профессионалитет», в рамках которого по поручению президента к 2028 году будет подготовлено более 1 млн дополнительных специалистов. К 2030 году в проект планируется включить все регионы и создать новые модельные кластеры.
Чернышенко предложил продолжить реализацию отдельных мероприятий нацпроекта «Наука и университеты» в составе госпрограммы научно-технологического развития России начиная с 2025 года.
Кроме того, озвучено предложение по формированию единой госпрограммы по спорту, которая будет включать развитие инфраструктуры, массовые спортивные мероприятия, включая фиджитал, крупные соревнования и подготовку резерва.