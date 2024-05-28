Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах
Парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, следует из итогов голосования.
Согласно данным голосования, парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на так называемый закон об иноагентах и поддержал изначальную редакцию документа, передает ТАСС.
Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50, изначальную редакцию закона поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а четыре – против.
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния».
ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.