Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным голосования, парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на так называемый закон об иноагентах и поддержал изначальную редакцию документа, передает ТАСС.

Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50, изначальную редакцию закона поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а четыре – против.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния».

ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.